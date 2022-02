Aanduidingen: Bram Van Driessche fluit onvervalste topper, Waalse ref voor Slag om Vlaanderen

We zijn stilaan toe aan speeldag 26 van de Jupiler Pro League, die vrijdagavond door Charleroi en Seraing op gang wordt getrapt. Affiches om naar uit te kijken zijn de topper tussen Antwerp en Union en de beladen wedstrijd tussen Club Brugge en AA Gent.

De Koninklijke Belgische Voetbalbond duidde Bram Van Driessche aan om de topper Antwerp-Union, ofwel de tweede in de rangschikking tegen de fiere leider, in goede banen te leiden. Nicolas Laforge is dan weer ref van dienst tijdens Club Brugge-AA Gent, alweer de tweede Slag om Vlaanderen in enkele dagen tijd.

Bekijk hier alle aanduidingen voor komend weekend in de Jupiler Pro League.