Johan Boskamp laat zich horen over Raman en opstootje tussen Hoedt en Refaelov

Anderlecht laat zich in de voorbije wedstrijden meer merken naast het veld. Johan Boskamp analyseert de situatie.

Eerste punt is de ruzie tussen Hoedt en Rafaelov. “Ach, er gebeurt altijd wat in de kleedkamer. Dachten jullie soms dat iedereen constant hartstikke lief voor mekaar is?”, zegt Boskamp aan HBVL. “Zoiets tussen Refaelov en Hoedt heb je vaker, en nog wel erger ook. Daar maak ik me niet druk over.”

Ook over de commentaar van Benito Raman heeft Boskamp zijn oordeel klaar. “Wat Benito betreft, het is een wederkerend verhaal aan het worden. In plaats van in de media te lopen janken, was hij beter rechtstreeks op Kompany afgestapt om te vragen hoe het zit. Dan ben je een volwassen jongen.”

“Voor de media is dit uiteraard heel handig. Ze gooiden een visje uit en Benito maakte er een haai van. Hij heeft het hart op de tong. Dat weet je ook als je hem binnenhaalt. Hij speelde ook al best wat goeie wedstrijden voor Anderlecht, scoorde zijn goals, heeft zijn kwaliteiten met zijn snelheid en diepgang, maar hij moet het over een langere tijd laten zien.”