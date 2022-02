Vier jaar geleden nog geen prof, nu speelt Thomas Henry wekelijks in Serie A: "Niemand had dit kunnen voorspellen"

Thomas Henry lijkt de overgang naar de Serie A probleemloos te verteren. De Franse spits kwam al in 21 Serie A-wedstrijden in actie bij Venezia en heeft intussen al vier doelpunten op de teller. Om dan te weten dat Henry tot vier jaar geleden in de lagere Franse afdelingen voetbalde.

Thomas Henry verliet afgelopen zomer OHL. De 27-jarige spits koos voor Venezia, dat 5,5 miljoen neertelde. Onze collega's van Walfoot konden Henry strikken voor een gesprek.

Thomas, op basis van welke criteria besloot je om voor Venezia te kiezen?

Het was mijn doel om in een sterkere competitie aan de slag te gaan. Daarvoor was ik ook bereid om voor het behoud te voetballen. Ik besefte maar al te goed dat de grootste clubs uit de grote competities niet staan te wachten op een 27-jarige spits uit Leuven (lacht). Ik ben enorm dankbaar dat ik me, zeker gezien mijn parcours, kan meten met de allerbeste spelers. Het is niet eenvoudig om tegen de degradatie te voetballen, maar het plezier overheerst nog steeds.

Al is het geen lachertje om tegen de toppers in Italië te voetballen. De Serie A is een moeilijke competitie, voor mij bij de top vier ter wereld. Het is waanzin dat ik hier tussen al die grote spelers rondloop.

Nog niet eens zo lang geleden was je zelfs geen prof. Van bij Tubeke heb je het helemaal tot de Serie A geschopt. Hoe verklaar je dat?

Ik wilde altijd meer. Bij Tubeke was ik enorm gelukkig, want het was dankzij hen dat ik prof ben kunnen worden. Veel mensen vergeten dat ik pas om mijn vijftiende ben beginnen voetballen in de lagere regionen in Frankrijk! Heel laat, he! Om maar te zeggen: ik was niet voorbestemd om prof te worden.

Dat maakt het toch des te specialer dat je nu de degens kruist met jongens zoals Zlatan Ibrahimovic?

Ik ben gelukkig niet snel onder de indruk door iets of iemand. Ik sta op het veld om wedstrijden te winnen, of mijn tegenstander nu Zlatan of iemand anders is. Maar nogmaals, als je mijn loopbaan bekijkt, is het uitzonderlijk dat ik nu tegen Zlatan, Bonucci of al die andere toppers kan spelen. Niemand heeft ooit kunnen voorspellen dat ik ooit op dit niveau actief zou zijn.

Wat zijn de grootste verschillen tussen de Serie A en de Jupiler Pro League?

Het is hier veel moeilijker. In Italië gaat het er veel tactischer aan toe, met veel minder ruimte tussen de linies. Daardoor moet je technisch echt wel in orde zijn. Eigenlijk zie ik nog nauwelijks gelijkenissen met wat ik in België gewend was. Het is een ander soort voetbal, bijna een andere sport zelfs. Hoe we het met Venezia zouden doen in de Jupiler Pro League? Moeilijk te zeggen. In België ligt er zoveel ruimte tussen de linies.

Vanuit de Jupiler Pro League vertrokken de voorbije seizoen heel wat talenten naar de Serie A: Tomiyasu, Saelemaekers, Théate, jij ...

Klopt. Door de successen van de nationale ploeg wordt er met veel respect naar België gekeken. Bovendien wordt er in België ook echt goed gewerkt met de jongeren, dat heb ik bij OHL met mijn eigen ogen kunnen vaststellen.

Mis je België, waar je toch drie jaar geleefd hebt?

Eerlijk, ik ben erg gelukkig om hier in Venetië te zijn, maar ik zal nooit vergeten wat België voor mij betekend heeft. Ik was erg aangenaam verrast door jullie land. Ik werd er enorm geapprecieerd, zowel in Tubeke als Leuven. Ik hield van Leuven. Op professioneel vlak heb ik alles te danken aan mijn periode in België. Ik heb er veel vrienden gemaakt. Of ik ooit terugkeer? Ik heb geleerd dat je nooit nooit mag zeggen in de voetbalwereld, dus waarom niet? Maar alles op zijn tijd. Ik heb hopelijk nog heel wat jaren te gaan als profvoetballer!

Interview door Alessandro Schiavone