Club NXT zit met een probleem: "Die jongens moeten presteren op vier vlakken"

Club Brugge heeft een probleem als hun beloften zich niet kunnen plaatsen bij de eerste vier. Op dit moment staan ze vijfde en zullen ze volgend seizoen dus genoegen moeten nemen met Eerste Amateur. En dat is niet de ambitie.

Club werd ook uitgeschakeld door Midtjylland in de Youth League en heeft verschillende beloftenspelers die meetrainen met de A-kern. Is het drukke programma de reden voor het minder presteren? “Er is niet één reden. Voor jongens die moeten presteren op vier vlakken – in de A-kern, de beloftecompetitie, de Youth League en bij de nationale ploeg – is het wel niet altijd evident om die belasting goed te managen", zegt Sven Vermant, ex-speler van Club en vader van speler Roméo, in KVW. "En uiteraard is het beter om samen wedstrijdgericht te kunnen trainen. Maar dat mag geen excuus zijn.”

Club wil zijn talenten verder laten rijpen en heeft er al een jaartje 1B opzitten. Als ze er nu niet zouden bij zijn, zou dat pijn doen. De hoogste amateurklasse is immers niet hetzelfde. "Dat is ook volwassenenvoetbal, maar het is toch een groot niveauverschil", aldus nog Vermant.