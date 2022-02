Slecht nieuws voor Antwerp: Ritchie De Laet niet speelklaar voor topper tegen Club Brugge

Domper voor Antwerp in aanloop naar de topper tegen Club Brugge. Aanjager Ritchie De Laet liep een enkelblessure op en reisde niet mee af naar het Jan Breydelstadion.

Geen Ritchie De Laet bij Antwerp. De verdediger van de Great Old liep een enkelblessure op en is out voor de topper. De komende dagen zal moeten blijken hoe ernstig de blessure is.

Brian Priske brengt Vines als vervanger van De Laet tussen de lijnen. In het hart van de Antwerpse defensie krijgt Seck de voorkeur op Almeida, die naar de bank verhuist.