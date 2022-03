Brian Priske vindt kritiek op Birger Verstraete onterecht, maar: "Uiteraard liever minder kaarten"

Er was na Anderlecht-Antwerp heel wat te doen rond Birger Verstraete (27). De middenvelder flirtte tijdens de partij met de grenzen van het toelaatbare. Dat de West-Vlaming tegen paars-wit niet tegen zijn tiende gele kaart van het seizoen aanliep, was volgens heel wat analisten onbegrijpelijk.

Op zijn persbabbel werd Brian Priske gevraagd naar zijn mening over het gedrag van Birger Verstraete. De Deense T1 van Antwerp gaf aan niet akkoord te zijn met de kritiek die zijn poulain de voorbije dagen kreeg.

“Ik heb het ook gelezen en gehoord. Maar eerlijk gezegd zag ik geen verschil met de rest van het seizoen. Birger is iemand die heel agressief en intens is in zijn acties. Ik begrijp niet waar de kritiek nu plots vandaan komt, want hij maakte niet meer overtredingen dan anders.”

“Als coach zie ik geen problemen. Uiteraard zou ik liever zien dat hij minder kaarten pakt, maar dat is nu eenmaal het gevolg van zijn manier van voetballen. Dat kan en mag je nu niet meer veranderen. Voor mij is Birger nog exact dezelfde speler die hij vroeger bij AA Gent was.”

Birger Verstraete heeft in de competitie al negen gele kaarten achter zijn naam staan. Bij een tiende gele kaart moet de West-Vlaming twee wedstrijden brommen. Na de reguliere competitie beginnen de spelers met een propere lei.