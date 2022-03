Mignolet heeft verklaring voor 'foutjes' dit seizoen: "Nu ben ik fit, dat was eerder dit seizoen niet het geval"

Simon Mignolet heeft dit seizoen toch al wat steekjes laten vallen bij Club Brugge. Niet echt iets dat we van hem gewend zijn. Maar de 34-jarige doelman maakt er zich weinig zorgen over.

Hij heeft er ook oorzaken voor gevonden. "Het is een seizoen met ups en downs geweest, zoals het voor heel Club Brugge eigenlijk was. Ik ben blij dat ik nu fit ben, dat was in het begin van het seizoen niet het geval. Nu zitten we in een goeie flow, het kan nog een mooi seizoen in de play-offs", klonk het gisteren.

Aan stoppen en een coachingcarrière beginnen zoals Thomas Vermaelen, denkt hij nog niet. "Het is natuurlijk een beetje vreemd. Hij heeft ook gezongen voor zijn eerste interlandperiode als staflid. Iedereen had wel al gezien dat hij dit in zich heeft. Ik heb die cursus ook gevolgd. Soms denk je wel eens na over wat er na het voetbal volgt. Ik heb natuurlijk het geluk dat ik doelman ben en dus nog iets langer zal kunnen blijven voetballen."