Analist maakt selectie Rode Duivels op voor Qatar: De Ketelaere of Verschaeren?

Vanavond komt de interlandbreak ten einde met het duel tegen Burkina Faso. De vraag is of Roberto Martinez nu genoeg weet voor zijn WK-selectie.

Wellicht komen er in de WK-selectie van Roberto Martinez voor de Rode Duivels geen al te grote verrassingen. Eby Brouzakis, analist voor de RTBF, kroop even in het hoofd van de bondscoach en maakte de WK-selectie voor Qatar op.

Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne, Dries Mertens, Thibaut Courtois, Jan Vertonghen, Toby Alderweireld, Axel Witsel, Yannick Carrasco, Eden Hazard, Timothy Castagne en Thomas Meunier lijken zekerheden.

Voor de doelmannen zouden Simon Mignolet en Koen Casteels de kern vervolledigen. Van de spelers in de huidige selectie zou de bondscoach volgende namen nemen: Youri Tielemans, Thorgan Hazard, Leander Dendoncker, Dedryck Boyata, Jason Denayer, Michy Batshuayi en Hans Vanaken.

Dan blijven er nog drie plekjes over om de selectie te vervolledigen. Geen Saelemaekers en De Ketelaere, maar bijvoorbeeld wel Christian Benteke en Arthur Theate. Ook Yari Verschaeren zal er volgens Brouzakis bij zijn.