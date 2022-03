Licentiecommissie roept Standard (weeral) op het matje: overname is dus toch nog niet rond

Standard moet - zoals de laatste jaren de gewoonte is geworden - zich gaan verdedigen voor de licentiecommissie. Deze keer omdat de overname door het Amerikaanse investeringsfonds 777 Partners dan toch nog niet helemaal rond is.

Nochtans leek het erop dat ze deze keer geen problemen gingen hebben. De Amerikaanse investeerders zouden een kapitaalsverhoging van naar verluidt 15 miljoen euro doorvoeren en dan zou de club gered zijn. Maar... volgens Het Nieuwsblad heeft de ondertekening van de overdrachtsovereenkomst (signing) wel al plaatsgevonden, maar de afronding (closing) is nog niet doorgevoerd. Zo kan Standard geen garanties voorleggen aan de licentiecommissie dat ze gered zijn.

Bij Standard zeggen ze dat het over een formaliteit gaat en op 13 april zou alles in orde moeten zijn. Ze moeten wel hopen dat 777 Partners zich in extremis niet terugtrekt, want dan zitten ze in de problemen.