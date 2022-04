Luka Elsner over speler die nog vertrok: "Win-winsituatie"

Vorige zomer kwam hij over van Valerenga naar Luik voor anderhalf miljoen euro, nu is hij uitgeleend aan zijn ex-club mét aankoopoptie.

Aron Dönnum keerde deze week dus terug naar zijn ex-club. Aan de boorden van de Maas kon hij zich nooit doordrukken.

Bij Valerenga was hij vaak de ster van het veld, op Sclessin lukte dat nooit. Drie goals en drie assists in 28 wedstrijden is het (magere) bilan voor Dönnum.

Win-winsituatie

"Hij hing wat af van de allure van het team. Als dat draaide, ging het met hem ook veel beter. Maar net als voor de rest van het team was het ook voor hem te weinig dit seizoen", aldus Luka Elsner op zijn persconferentie.

"Nu gaat hij de komende maanden opnieuw meer kunnen spelen en vertrouwen opdoen. Voor hem is dit het ideale moment. Het is een win-winsituatie voor iedereen."