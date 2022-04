Christian Brüls de man van de wederopstanding bij STVV

STVV leek in het begin van het seizoen een ploeg die het moeilijk ging krijgen. Nu bewijzen ze anders en staan ze op een zucht om zich te kwalificeren voor de Europe Play-Offs. Dit mede dankzij Christian Brüls.

De supporters van STVV weten het al langer: Christian Brüls is één van de leidersfiguren op hun middenveld en mee één van de spelers die strijden om de drie punten te pakken. Zo is hij de speler van de maand maart geworden bij STVV. Het is al de derde maal dit seizoen dat Brüls deze award in de wacht mag slepen.

Dit is niet geheel onverwacht als je zijn statistieken bekijkt. In 32 wedstrijden in de Jupiler Pro League was hij al goed voor zeven doelpunten en gaf hij zes assists.