Man van de match koppelt technisch vermogen aan vista en een heerlijk doelpunt ... en dat met twee verschillende schoenen

STVV deed het opnieuw goed en won nu ook op bezoek bij Zulte Waregem, met dank onder meer aan een prachtige goal van Konaté Mory.

De 28-jarige verdedigende middenvelder uit Guinee zit ondertussen aan drie goals en een assist bij STVV en vindt er steeds beter zijn draai. In 2019 kwam hij over van Borussia Dortmund B, ondertussen is hij een vaste waarde bij de Kanaries.

Konate koppelt goed verdedigen aan een goede passing, een stevig schot en het nodige technische vermogen. Een plezier om naar te kijken anno 2022 en een van de lichtpunten in een stevig spelend STVV de voorbije weken.

Schoenen

En dat met twee verschillende schoenen: een witte en een zwarte. "Ik kon niet trappen tijdens de opwarming door de kou en wilde van schoenen veranderen. Mijn rechterschoen kon ik wisselen, maar voor de linker was het te laat."

"Uiteindelijk zijn het dezelfde schoenen en hetzelfde model, dus ik dacht dat alles wel in orde zou gaan komen."