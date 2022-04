Beerschot reageert op flirt van Holzhauser met OHL én wil zelf ook rond de tafel: "Maar dat moeten we in perspectief plaatsen"

OH Leuven onderhandelt met Rafael Holzhauser over een zomertransfer. Beerschot VA had dan wel verwacht dat de sterkhouder zou vertrekken, maar de Antwerpenaren zijn niet van plan om de handdoek te gooien.

Rafael Holzhauser kan gratis opgepikt worden op het Kiel. De Oostenrijker heeft dan wel nog een contract tot medio 2023 bij Beerschot VA, maar in zijn contract staat een clausule dat hij mag vertrekken bij een degradatie.

“Juridisch gezien is Holzhauser is in zijn recht om te onderhandelen met een andere club”, aldus Francis Vrancken in Het Laatste Nieuws. “Al willen we ook nog eens rond de tafel zitten met Rapha.”

We steken niet onder stoelen of banken dat het loon van Raphael Holzhauser fors weegt voor 1B

Al acht ook de voorzitter van de Mannekens de kans klein dat de Oostenrijker op het Kiel zal blijven. “We steken niet onder stoelen of banken dat zijn loon (700.000 euro, nvdr.) fors weegt voor 1B. Dus dat zullen we in perspectief moeten plaatsen.”