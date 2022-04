Club Brugge-target mikpunt van haatberichten: "Ik heb moeite met dit soort berichten" & "Dit is een gigantisch mooie stap voor hem"

Eerder deze week geraakte bekend dat Club Brugge een prioriteit heeft gemaakt van Bjorn Meijer, een jonge Nederlandse linksachter van FC Groningen. Zijn coach, Danny Buijs, sprong vrijdag in de bres voor zijn 19-jarige speler.

Sinds het nieuws bekend geraakte dat Club Brugge Meijer wil weghalen bij Groningen, keert een deel van de eigen fans zich tegen de jonge linksachter. Vooral online krijgt de youngster het zwaar te verduren. "Ik begrijp dat supporters hopen dat een zelfopgeleide jongen langer blijft, maar ik heb grote moeite met de berichten die Bjorn op sociale media ontvangt. Dat gun ik hem echt niet", vertelde Danny Buijs bij Voetbal International.

Buijs gunt zijn poulain de stap naar een topploeg in België. "We moeten realistisch blijven. Dit is zo'n gigantisch mooie stap voor hem. Je kan toch niet iemand verwijten dat hij dit wil? Hij kan naar een club van een heel hoog niveau, die elk jaar Europees voetbal speelt en een heel goed plan heeft voorgesteld aan hem. Je kan zeggen dat hij nog een jaar of twee moet wachten. Maar deze jongen heeft al best wat pech gehad met blessures... Wie garandeert hem dat hij over een jaar of twee nog deze kans heeft?"