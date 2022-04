Club Brugge neemt duidelijk standpunt in over mogelijke forfaitzege Union tegen Beerschot, maar ...

Na de ongeregeldheden in Union-Beerschot eiste het Bondsparket een forfaitoverwinning voor Union. Beerschot kreeg een boete van 10.000 euro en moest vier wedstrijden achter gesloten deuren spelen. Een en ander lijkt nu al bij al toch snel geregeld te kunnen worden.

Vrijdag kwam de Disciplinaire Raad van de Voetbalbond samen over zich over dit dossier te buigen, een uitspraak wordt in de loop van volgende week verwacht.

Mogelijk zou er over de straf voor Beerschot wat betreft wedstrijden achter gesloten deuren pas binnen anderhalve maand beslist worden, zodat de club tegen dan zelf maatregelen kan nemen tegen de daders.

Forfaitzege

Wat de forfaitzege betreft, lijkt alles sneller geregeld te kunnen worden. Beerschot vecht die namelijk niet aan en ook Club Brugge kwam niet tussen als burgerlijke partij.

Blauw-zwart zou na een uitspraak eventueel nog verzet kunnen aantekenen bij het BAS, maar dat ze in deze zaak al niet tussenkomen bij de Belgische voetbalbond lijkt een teken dat ze alles op hun beloop zouden kunnen laten.