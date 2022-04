Julien Ngoy laat zich exclusief uit over toekomst: "Weet dat ik er de kwaliteiten voor heb"

Na twee seizoenen bij KAS Eupen is Julien Ngoy (ex-Stoke City) klaar voor een nieuwe stap. Maar dat hoeft niet per se in het buitenland te zijn.

Julien Ngoy kwam in de zomer van 2020 terug naar België, na een avontuur in Engeland bij Stoke City. De 24-jarige speler liet zich de voorbije twee seizoenen meermaals opmerken bij De Panda's en scoorde 11 keer in 64 wedstrijden.

Topclub?

Nu is hij einde contract bij KAS Eupen en er werd ook geen nieuwe deal gevonden. "Ik had kunnen verlengen en ik had er zin in, maar ik wil het positieve onthouden van mijn avontuur hier."

Rest de vraag: wat nu? "Interesse van buitenlandse clubs doet altijd deugd en ik sluit die stap naar het buitenland zeker niet uit. Maar ik zou liever naar een Belgische topclub gaan. Ik weet dat ik er de kwaliteiten voor heb."