Aanduidingen refs: Lardot ref in Brusselse clash, Leuvenaar moet Club Brugge-Antwerp in goede banen leiden

Leuvenaar Erik Lambrechts werd aangeduid als ref voor Club Brugge-Antwerp, terwijl Jonathan Lardot het Brussels onderonsje tussen Union en Anderlecht in goede banen moet leiden.

Nicolas Laforge is ref van dienst in KV Mechelen-Charleroi, terwijl Nathan Verboomen AA Gent-Racing Genk kreeg toegewezen.

Voor de heenwedstrijd in de barrages tussen RWDM en Seraing werd Bram Van Driessche aangeduid als scheidsrechter. Deze twee clubs strijden om het laatste ticket voor de Jupiler Pro League voor volgend seizoen.

