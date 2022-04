Virtual reality hielp Union aan 15 clean sheets

Union doet er alles aan om zo goed mogelijk te presteren. De keepers maken gebruik van virtual reality weet Het Nieuwsblad. En met succes: Anthony Moris pakte dit seizoen al 15 clean sheets.

In een squashzaal van het oefencentrum van Union in Lier melden de keepers van Union zich 2 keer per week aan. Sinds januari maakt Union gebruik van een nieuwe trainingsmethode weet Het Nieuwsblad. Anthony Moris en Lucas Pirard trainen met virtual reality. Uniek in België en ook in de rest van Europa is Union een voortrekker.

In het begin waren beide doelmannen scepsis tegenover het systeem, maar ondertussen zijn ze bijgedraaid. Moris weet dat hij daar een betere keeper van wordt. Vooral omdat het dezelfde situatie exact kan nabootsen, zodat ze de positionering van Moris en Pirard kunnen verbeteren. Daarnaast maken ze ook nog altijd gebruik van de klassieke trainingen.

HOOFDPIJN

Moris ziet wel ook een nadeel en zegt dat ze het maar een kwartiertje kunnen volhouden, omdat ze er anders hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat het brein dat niet gewoon is.

Feit is wel dat het helpt. Moris hield al 15 keer de netten schoon dit seizoen.