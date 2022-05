Dit is ons 'Team van de Week' op speeldag 2 van de play-offs!

Ook dit seizoen gaan we elk weekend op zoek naar de elf beste spelers van de speeldag. We zetten hen voor jullie graag op een rijtje in ons team van de week!

Doel

In doel posteren we deze week Moris. Hij zorgde onder meer met een prachtige redding op Nainggolan voor een puntje voor Union - zijn zestiende clean sheet van het seizoen bovendien al. Ondergewaardeerd vaak, maar heel sterk.

Verdediging

Achterin ook heel veel goede prestaties, gezien de twee scoreloze gelijke spelen in play-off 1. De Laet en zeker Dessoleil deden het heel erg goed tegen Vanzeir en Undav, terwijl in Anderlecht - Club Hoedt Lang goed in de tang hield. In play-off 2 was Munoz als wingback prima acterend voor een winnend Genk.

Middenveld

Op het middenveld konden we ook deze week niet naast Arnstad, die een prima comeback maakte bij Anderlecht in een basisdebuut dit seizoen. Yusuf was de beste Antwerpenaar op het middenveld, Hairemans was misschien wel de beste Mechelaar.

Aanval

In de aanval kunnen we niet naast Lemajic en Bongonda, die elk twee keer scoorden. Uit de promotiematch onthouden we een sterke Kylian Hazard, al kwam hij niet aan scoren toe.

Dat levert dan onderstaand elftal op: