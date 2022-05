Ex-speler Standard, Mechelen en Genk hangt voetbalschoenen aan de haak

Aan alles komt een einde en dus ook aan voetbalcarrières. Dat is ook dit jaar opnieuw het geval voor heel wat oude bekenden.

Ook voor Yoni Buyens zit het er definitief op. De 34-jarige middenvelder speelde dit weekend zijn laatste wedstrijd.

De ex-speler van Mechelen, Standard, Genk, Charlton, Westerlo en Lierse heeft besloten om er definitief mee op te houden.

Afgelopen weekend speelde hij nog bij Zepperen-Brustem, maar ook daar is het nu einde verhaal. "Het was mijn laatste keer als speler. Elk einde is ook een nieuw begin en ik kijk uit naar nieuwe uitdagingen", klinkt het op Instagram.