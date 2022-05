Resem analisten schatten titelkansen in: enkel Jan Mulder geeft Union nog meer kans dan Club

Hoe zit het nu met de titelkansen van Club en Union, de teams die evenveel punten hebben? Analisten spreken er zich over uit.

Dat doen ze in Het Laatste Nieuws, dat een rondvraag deed bij twintig analisten en hen vroeg de titelkansen van beide ploegen in percentages uit te drukken. Slechts één van hen geeft nog de meeste kans aan Union, ondanks de recente thuisnederlaag van de Brusselaars, en dat is Jan Mulder. "Union gaat woensdag winnen in Brugge. Al die slapjanussen gaan nu overstag en kiezen plots voor Club. Union verdient het gewoon."

© photonews

Mulder geeft Union nog 60% kans op de titel. Er zijn nog wel wat analisten die de titelstrijd zeker nog niet beslist achten. Volgens Thomas Buffel, Philippe Vande Walle en Glen De Boeck is het fifty-fifty. Jan Ceulemans, Alex Czerniatynski, Lorenzo Staelens, Alex Teklak gaan voor een verhouding van 55%-45% in het voordeel van Club Brugge.

Voor Aad de Mos staat het dan weer haast volledig vast: Club Brugge gaat kampioen spelen. De Nederlander geeft blauw-zwart 90% kans op de titel. "Union en Mazzu hebben geen ervaring in grote wedstrijden. Ze zijn zenuwachtig, missen penalty's. Undav en Vanzeir geven niet thuis op dit moment. Ze hebben boven hun stand geleefd. Ik heb nooit geloofd dat Union dit kon klaren."