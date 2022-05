Antwerpaanwinst heeft transfer verteerd: "Volgend seizoen zal hij moeten bevestigen"

De overgang van Jelle Bataille van KV Oostende naar Royal Antwerp FC verliep niet helemaal vlekkeloos.

The Great Old kende een vreemd seizoen en dat weerspiegelde zich ook op Jelle Bataille die vorige zomer de rangen van Royal Antwerp FC vervoegde.

“Toch stelt Jelle het prima, daar in Antwerpen. Hij woont daar en heeft zich prima geïntegreerd in een goeie spelersgroep. Ook de aanpassing naar een topclub verliep goed”, klinkt het bij vader Kurt Bataille in de Krant van West-Vlaanderen.

“Ik denk te mogen zeggen dat Jelle een goed seizoen speelt en veel speelkansen heeft gekregen, zeker als je kijkt naar de spelerskern van Antwerp. Hij speelde Europees voetbal en is nu aan de slag in de Champions Play-offs. Volgend seizoen zal hij moeten bevestigen.”

Bij de kustploeg liep het allemaal wat vlotter, maar daar is volgens vader Bataille een reden voor. “Het klopt wel dat Jelle zich helemaal in z’n sas voelde in de 3-5-2 van Blessin en bij Antwerp toch vaak als rechtsachter in een 4-4-2 moet spelen, wat toch wennen was.”