Club Brugge krijgt héél véél lof: "Twee keer op rij kampioen worden is sterk, maar drie keer is straf"

Club Brugge is (wederom) kampioen van België. Het zijn uiteraard de spelers die op de grasmat voor puntengewin moeten zorgen, maar voor Marc Degryse is dat niet de enige reden.

“Die is meer dan ooit de titel voor Club Brugge die er komt dankzij de structuur en het goede werk van Bart Verhaeghe en Vincent Mannaert”, aldus Marc Degryse in Het Laatste Nieuws. “De voorzitter en algemeen manager hebben jarenlang uitstekend werk geleverd. En dat met een duidelijke visie die ze sinds het begin hebben geïmplementeerd.”

Degryse verwacht dan ook niet meteen een terugval. “Club Brugge is prijzen beginnen pakken in 2015. Eerst de Beker van België, vervolgens werden ze dominant in de competitie. Daardoor hebben ze stelstelmatig het budget opgetrokken, goede spelers kunnen halen en daar plukken ze nu de vruchten van.”

Club Brugge heeft de lat heel hoog gelegd

“Club Brugge heeft de lat heel hoog gelegd de voorbije jaren”, besluit de voormalige sportief directeur van blauw-zwart. “Daar ligt dit seizoen misschien wel de grootste winst voor Club. Ze hebben de favorietenrol opnieuw kunnen waarmaken. En dat is niet simpel. Twee keer op rij kampioen worden is sterk, maar drie keer is straf.”