'Smaakmaker Antwerp aast op een transfer'

Het werd een seizoen om snel te vergeten voor Antwerp. Er waren de doelpunten van Frey, maar voor het overige toonde de Great Old zich onmondig in de offensieve sector. Toch was Manuel Benson (25) voor zijn blessure een van de lichtpunten bij het stamnummer een.

De kwieke winger kon zich eindelijk opwerken tot onbetwist titularis. Met vijf goals en evenveel assists was Benson een van de gevaarlijkste mannen bij Antwerp in de eerste helft van het seizoen. Na zijn blessure, die hem in de maand februari aan de kant hield, kon de voormalige jeugdinternational zijn stempel heel wat minder drukken op het Antwerpse spel. GVA laat weten dat Manuel Benson zijn zinnen heeft gezet op een vertrek op de Bosuil. Zijn contract bij Antwerp loopt af aan het einde van volgend seizoen, maar op enkele verkennende gesprekken na bleef het stil. Benson aast daarom op een transfer. Na drie seizoenen bij Antwerp acht hij de tijd rijp om andere oorden op te zoeken.





