📷 Noa Lang haalt de Nederlandse selectie voor wedstrijd tegen Rode Duivels

Nederland speelt vier wedstrijden. De Rode Duivels, Polen en twee keer Wales zijn de tegenstanders voor onze noorderburen.

Noa Lang is opnieuw van de partij. Hij maakte vorig jaar zijn debuut bij Oranje en telt ondertussen drie caps voor Nederland.

Jerdy Schouten van Bologna zit voor het eerst in de selectie. Bruno Martins Indi en Vincent Janssen zijn er opnieuw bij. Die laatste speelt niet mee op 3 juni tegen België, omdat hij op 5 juni trouwt.

