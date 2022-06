STVV kan niet overtuigen in eerste oefenduel tegen eerste provincialer Zepperen

STVV kon niet overtuigen in zijn eerste oefenduel tegen eerste provincialer Zepperen. Gelukkig kon Kagawa de meubelen nog redden.

De eerste dagen van het nieuwe seizoen zijn meestal heel zwaar met vele en lange trainingen. Dit is niet anders bij STVV en dit was er ook aan te zien. Voor de rust werd er éénmaal gescoord en dit door Christian Brüls vanop de stip.

Na de rust kwam Zepperen op gelijke hoogte na een vrije trap. Niet veel later stond het zelfs 2-1 en moest STVV proberen een achterstand goed te maken. Ze domineerden, maar pas in het slot van de partij kwamen ze langszij via Kagawa.

Zo begint de voorbereiding van STVV toch een beetje in mineur na dit moeizaam gelijkspel.