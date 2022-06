Olivier Dumont blij met overstap naar STVV: "Persona nog grata onder Elsner"

De 20-jarige Olivier Dumont moet op het middenveld Steve De Ridder vervangen.

Steve De Ridder werd voor de start van de trainingen bij STVV bedankt voor bewezen diensten. Olivier Dumont die overkwam van Standard moest zijn plaats innemen.

Tijdens de wintermercato kwam het voor hem, in tegenstelling tot Joao Klauss en Ameen Al-Dakhil, nog niet tot een overgang. “Een transfer van mij kwam toen ook ter sprake, maar het was te kort dag. Ik lag nog tot 2024 onder contract in Luik. Nochtans zag ik de stap naar Limburg best zitten”, zegt Dumont aan Het Belang van Limburg.

Onder Leye viel alles nog mee voor Dumont, maar met Elsner liep het helemaal fout bij de Rouches. “Onder Luka Elsner werd ik persona non grata. Ik kreeg geen minuten meer. Terwijl Leye wel aandacht had voor de jonge spelers. Onder hem leerde ik snel en veel bij. Maar het was duidelijk dat ik naar een nieuw avontuur moest uitkijken.”