STVV kan ook tweede oefenpot niet winnen: onderuit bij club uit Eerste Nationale, Brüls mist strafschop

STVV was zaterdag toe aan zijn tweede wedstrijd van deze voorbereiding. Vorige week bleven de Kanaries steken op een 2-2-gelijkspel tegen Zepperen-Brustem. Ook zaterdag kon de ploeg van Bernd Hollerbach niet winnen.

STVV ging in de vooravond op bezoek bij Tienen, dat vorig seizoen op plaats elf strandde in Eerste Nationale.

Onder de loden zon was het de thuisploeg die verschroeiend van start ging: na 20 minuten keek STVV zowaar tegen een 2-0-achterstand aan, na goals van Bentayeb en Claes. Bernd Hollerbach gooide na de pauze met jongens als Leistner, Brüls en Konaté enkele sterkhouders tussen de lijnen.

Dat bleek echter niet voldoende om de achterstand weg te werken. Uiteindelijk eindigde de partij op 3-1 voor KVK Tienen. STVV kwam terug in de match dankzij een doelpunt van Kaya. Enkele minuten daarna redde Wim Vanmarsenille, die einde contract is bij STVV en op proef is bij Tienen, een strafschop van Christian Brüls. Vanweerts besliste de match aan de overkant.

Opstellingen