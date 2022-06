Klare taal over Alexander Blessin: "Als ze hem eerder hadden gehaald..."

In januari verliet Alexander Blessin KV Oostende voor het Italiaanse Genoa, nadat hij onder andere naast Club Brugge greep.

In afwachting van de komst van een nieuwe trainer was assistent Markus Pflanz vijf wedstrijden hoofdtrainer van KV Oostende. Hij houdt de nodige contacten met Alexander Blessin en vindt het jammer dat zijn landgenoot het behoud niet kon afdwingen. “

“Alexander maakte bij z’n aantreden meteen naam: zeven gelijke spelen en een overwinning tegen Juventus met een ploeg helemaal onderaan. Daarna liep het minder”, zegt Pflanz op kw.be.

“De kans op het behoud was er nochtans. Ik ben er zeker van: was Alex eerder naar Genoa gegaan, dan speelden ze nog in eerste klasse.”