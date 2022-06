Transfer naar Royal Antwerp FC gaat niet door, speler kiest voor amateurvoetbal

Patro Eisden heeft er een opvallende transfer bij, want eigenlijk was hij op weg naar The Great Old.

Net voor de eerste training zaterdag tekende Nathan Amoah een contract bij Patro Eisden in eerste nationale. De Nederlands-Ghanese verdediger had echter eerst andere plannen. “Een transfer naar Antwerp sprong uiteindelijk af”, zegt Amoah aan Het Belang van Limburg. “Via mijn zaakvoerder kwam ik toen met Patro in contact. We mogen straks dan in een voor mij totaal onbekende amateurreeks spelen, de entourage en aanpak hier is alvast erg professioneel.” Amoah speelde al bij de jeugd van Napels. Hij wil zich in de kijker spelen zodat hij in de toekomst kan aansluiten bij de nationale ploeg van Ghana.