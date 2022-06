Transfernieuws en Transfergeruchten 20/06: Lesquoy - Riga - Gómez - Murillo - Still - Sissako - Allemeersch

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 20/06 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Lesquoy - Riga - Gómez - Murillo - Still - Sissako - Allemeersch

'Anderlecht kijkt uit naar Gomez, maar wellicht gaat hij richting uitgang'

Anderlecht begint vandaag aan de groepstrainingen. Het is uitkijken hoe het met Sergio Gomez is. (Lees meer)

'Oud-trainer van Standard en Cercle Brugge op weg naar nieuwe job'

De wegen die trainers soms afleggen op weg naar werkzekerheid zijn soms ondoorgrondelijk. (Lees meer)

Arthur Allemeersch transfervrij naar Top Oss

Arthur Allemeersch trekt naar Top Oss. Hij vertrekt transfervrij bij OHL. (Lees meer)

'Amir Murillo moet kiezen: Kompany volgen of naar Spanje trekken'

De kans dat Amir Murillo de competitie start in het shirt van Anderlecht wordt kleiner en kleiner. (Lees meer)