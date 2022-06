Transfernieuws en Transfergeruchten 21/06: Lukaku - Mertens - Vertonghen - Esposito - Milts - Mardochee Nzita - Neres Campos

De deal is officieel rond en David Neres verhuist van Shakhtar Donetsk naar het zonnige Benfica. Zo wordt hij ploeggenoot van Rode Duivel Jan Vertonghen. ( Lees meer )

Anderlecht toont interesse in Italiaanse spits van Inter Milan

Anderlecht is op zoek naar aanvallende versterking nadat hun beide spitsen terugkeerden naar hun club na hun uitleenbeurt bij paars wit. De Brusselaars hebben hun oog laten vallen op een Italiaanse spits van Inter Milaan. (Lees meer)

Beerschot stelt vandaag een jeugdproduct van Anderlecht voor dat het mooie weer maakte in de Serie C

Bij Beerschot zitten ze niet stil en willen ze zo snel mogelijk terug naar de Jupiler Pro League. Zo hebben ze hun oog laten vallen op een voormalig jeugdproduct van Anderlecht dat vorig seizoen actief was in de Italiaanse Serie C. (Lees meer)

Belgische wereldreiziger voor Patro Eisden

Patro Eisden wil zo snel mogelijk hun huiswerk afhebben en hebben een nieuwe winger gevonden. (Lees meer)

Inter Milaan en Chelsea beginnen elkaar te vinden in de huurovereenkomst voor Romelu Lukaku

Een deal tussen Chelsea en Inter Milan betreffende de huurovergang van Romelu Lukaku hangt in de lucht. Het zal niet lang duren voor er witte rook tevoorschijn komt. (Lees meer)