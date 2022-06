Beerschot stelt vandaag een jeugdproduct van Anderlecht voor dat het mooie weer maakte in de Serie C

Bij Beerschot zitten ze niet stil en willen ze zo snel mogelijk terug naar de Jupiler Pro League. Zo hebben ze hun oog laten vallen op een voormalig jeugdproduct van Anderlecht dat vorig seizoen actief was in de Italiaanse Serie C.

De redactie heeft vernomen dat Mardochee Nzita vandaag een contract zal tekenen bij Beerschot. Nzita is een 22-jarige Belg die zijn jeugdopleiding bij Anderlecht genoot. In 2020 verhuisde hij naar Perugia en vorige zomer werd hij voor 750.000 euro binnengehaald door Pescara. De linkervleugelverdediger kwam 27 keer in actie voor Pescara in de Serie C waarin hij éénmaal tot scoren kwam en vier assists gaf.