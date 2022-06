Van Bommel garant voor goals? Antwerp wint na doelpuntenkermis eerste oefenwedstrijd

Antwerp heeft net zoals veel andere ploegen de voorbereiding gestart. Tegen eerste nationaler Hoogstraten werd er stevig gewonnen.

Hoogstraten werd vorig jaar met 13 punten verschil afgetekend kampioen in tweede amateur maar een oefenduel tegen eersteklasser Antwerp was toch andere koek.

Antwerp verdeelde de doelpunten voor en na de rust. In de eerste helft liet Fischer zich opmerken met twee doelpunten, net als Michael Frey.

In de tweede helft stuurde Van Bommel 11 andere namen de wei op maar ook zij lieten zich opmerken. Valencia en Vermeerden debuteerden maar de glansprestatie van de tweede helft was voor Manuel Benson, die in nog geen tien minuten tijd een hattrick maakte. Emegha legde met twee doepunten de 9-0 eindstand vast.