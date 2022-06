Ex-speler Antwerp, OH Leuven en Zulte Waregem trekt naar Standard

Nu Moeskroen failliet is, mogen er heel wat spelers vertrekken. En daarbij ook een oude bekende, die nu naar Standard zou trekken.

Frédéric Duplus staat volgens onze informatie namelijk nadrukkelijk in de belangstelling van Standard de Liège.

Jeugd bijstaan

Hij zou er de jeugd moeten gaan ondersteunen in de Challenger Pro League, nadat Christophe Lepoint eerder bedankte voor die rol.

De Franse vleugelverdediger was in het verleden al actief bij Zulte Waregem, OH Leuven, WS Woluwe en Antwerp en bij diverse Franse clubs.