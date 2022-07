Rinkelende kassa op Bosuil? Duitse club toont interesse in verdediger Antwerp

Komt er na een jaar bij Antwerp al een einde aan zijn avontuur? Het zou zomaar kunnen, want er zijn in ieder geval buitenlandse geïnteresseerden.

Jelle Bataille kwam een jaar geleden over van KV Oostende naar Antwerp en The Great Old betaalde toen twee miljoen euro voor het jeugdproduct van de Kustboys, die ook enkele jaren bij de jeugd van Club Brugge speelde.

Hamburg

De rechterflankverdediger - die ook op links uit de voeten kan - speelde afgelopen seizoen over alle competities heen 37 wedstrijden voor Antwerp.

Dat heeft hem nu ook in de spotlights gezet van een aantal buitenlandse clubs. Daarbij is al zeker Hamburg SV. Die Rothosen grepen net naast promotie naar de Bundesliga afgelopen seizoen en willen daar volgend seizoen verandering in brengen.