Morgen officiële berichten? Esposito stapt het vliegtuig op

De transfersoap is ondertussen al twee weken aan de gang, maar er lijkt weldra een einde aan te komen.

De 20-jarige aanvaller Sebastian Esposito moet en zal de nieuwste aanwinst zijn van Anderlecht. De deal leek vorige week al rond te zijn maar voorlopig kwam er vanuit Neerpede nog geen witte rook. Esposito zelf alludeerde zelfs op een deal door te zeggen dat hij wou spelen, iets dat bij Inter niet zou lukken.

Zijn huurcontract is sinds 1 juli verlopen in Basel en dan is het alweer wat makkelijker om over een nieuw contract te onderhandelen. Dat nieuwe contract ligt misschien al wel klaar bij Anderlecht want de Italiaan deelde een foot op zijn Instagramstories met daarop een koffer een drie vliegtuigemoji's. Is Esposito onderweg naar Brussel om zijn contract te finaliseren? Het heeft er alle schijn naar.