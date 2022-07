'Union én Anderlecht tonen interesse': Voormalig Profvoetballer van het Jaar terug naar België? "Ben er niet slechter op geworden"

Het is ondertussen juli en dus kunnen heel wat spelers officieel transfervrij van club veranderen. We kijken uit naar wat bepaalde spelers gaan doen.

Wat gaat Sofiane Hanni doen bijvoorbeeld? Ook deze spelmaker is transfervrij, want zijn contract bij Al-Gharafa loopt af. Hij gaf enkele maanden geleden al aan dat hij een terugkeer naar Europa en België wel zag zitten.

Anderlecht is volgens hem niet beter geworden dan sinds hij er in 2018 vertrok, dus een terugkeer naar de Belgische hoofdstad hoort tot de mogelijkheden.

Terugkeer?

Er waren al geruchten dat zowel Union als Anderlecht hem zouden willen oppikken. "Er zijn her en der contacten, maar je moet de clubs filteren", aldus Hanni in La Dernière Heure.

Van Union of Anderlecht hoorde hij nog niet: "Niemand belde me, maar ik zou zeker geïnteresseerd zijn in een terugkeer naar België. Ik ben er niet slechter op geworden, mijn statistieken zijn goed en ik ken de competitie."