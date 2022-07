🎥 René Weiler ziet een van zijn spelers gooi doen naar Puskas-award: héérlijke gelijkmaker in de slotfase

René Weiler, die met Anderlecht kampioen werd in 2017, is sinds februari dit jaar aan de slag bij Kashima Antlers. Met die club bleef de Zwitser vandaag steken op een 3-3-gelijkspel tegen Cerezo Osaka. De Japanse topclub kwam pas in de slotfase langszij, weliswaar via een fenomenale goal.

Kort na de pauze leek het moeilijkste gedaan voor Kashima Antlers, toen Yuma Suzuki (ex-STVV) zijn ploeg op 2-1 zette. Cerezo Osaka leek echter met de zege aan de haal te gaan. Een minuut voor het einde gaf het scorebord nog 2-3 aan.

Dat was echter buiten invaller Everaldo gerekend. Na voorbereidend werk van Suzuki besloot de 31-jarige Braziliaan vanuit een onmogelijke hoek zijn kans te wagen. Zijn omhaal/lob verdween via de verste paal in doel. Met dit doelpunt doet Everaldo alvast een gooi naar de Puskas-award.

Door dit gelijkspel blijft Kashima Antlers op de tweede plaats in het klassement staan. De achterstand op leider Yokohama bedraagt intussen vijf punten.