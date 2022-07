Gheysens gaat portefeuille nog serieus opentrekken: Antwerp mag nog drie of vier versterkingen verwachten

Marc Overmars heeft een dikke portefeuille gekregen van Antwerp-eigenaar Paul Gheysens om komend seizoen een topploeg op de been te brengen. Gheysens verklapte op stage dat er nog drie tot vier versterkingen op komst zijn.

Dat één daarvan waarschijnlijk Toby Alderweireld wordt, is al langer geweten. Ook de naam van linksback Gaston Avila dook al op en is een dossier waarmee The Great Old bezig is. Paul Gheysens wil dit seizoen concurreren met Club Brugge en daarvoor kijkt hij niet op een euro. Dat werd ook al duidelijk door de zoveelste kapitaalsverhoging.

Antwerp was tegen de Oostenrijkse kampioen RB Salzburg trouwens al bijzonder competitief. De hand van Mark van Bommel was duidelijk: verzorgd voetbal, maar ook met duelkracht. Benieuwd met wat Antwerp zich nog allemaal gaat versterken de komende weken...