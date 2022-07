René Vandereycken ziet groot gevaar na transfer van De Ketelaere: "Hoop bij hem van niet"

De deal tussen Club Brugge en AC Milan lijkt zo goed als rond. Wellicht komt vandaag of morgen de officiële bevestiging.

Analist René Vandereycken ziet in De Ketelaere een speler die nog zal groeien. “De Ketelaere is nog jong, bij eender welke club zal hij dus stappen blijven zetten. En ook bij de Rode Duivels zal hij dus blijven groeien”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

“Als De Ketelaere bij Milan nog belangrijker en regelmatiger wordt, zal ook Roberto Martinez daar rekening mee houden. Dat is logisch. Maar die beoordeling mag en zal niet afhangen van het aantal wedstrijden dat hij speelt, maar wel van het niveau dat hij haalt in de minuten die hij maakt.”

Vandereycken ziet echter ook een groot gevaar bij de transfer. “Het enige gevaar dat ik zie, is dat spelers die van competitie veranderen ook nieuwe eet-, reis- en trainingsgewoontes aannemen. Bij sommige jongens kan dat vroeg of laat voor blessures zorgen. Laten we voor Charles De Ketelaere - met het WK in Qatar dat er al snel aankomt - hopen dat dat bij hem niet het geval is.”