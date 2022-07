Van Bommel krijgt veel meer dan Priske: "Luxe die er de voorbije seizoenen niet was"

Royal Antwerp FC heeft zijn seizoensstart niet gemist, al is de situatie niet te vergelijken met vorig jaar.

Patrick Goots ziet dat het goed gaat met The Great Old. “We zijn nog maar drie wedstrijden ver en ik zie toch al een uitgewerkt plan, een ­systeem, vanuit een duidelijke 4-3-3”, vertelt hij aan Gazet van Antwerpen.

“Met spelers die weten wat er van hen verwacht wordt, die hun taken uitvoeren en bereid zijn te vechten voor het team. En een coach die weet waarmee hij bezig is. Dat was vorig seizoen toch soms anders.”

Al was dat niet alleen de schuld van Priske. “Die moest vorig seizoen ook starten met een half team en moest ­voortdurend nieuwe namen ­inpassen. Dat is nu anders. Dankzij de snelle, gerichte en stevige transfers staat er al vroeg een ­basis, die alleen maar beter kan worden.”

Goots ziet 20 spelers op dit moment die in aanmerking komen om bij de kern te horen en er lijkt nog versterking op komst aan de Bosuil.

“Met dat verschil dat wat er nu nog zou bijkomen niet écht nood­zakelijke transfers zijn, maar ­alleen maar spelers zijn die de kwaliteit nóg wat verder kunnen verhogen. Dat is een luxe die er de voorbije ­seizoenen niet was.”