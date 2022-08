Nieuwe Head of Performance bij KV Mechelen

KV Mechelen heeft een nieuw lid aan zijn coaching staff toegevoegd. Colin de Graaf wordt de nieuwe Head of Performance.

Colin de Graaf was al eerder Head of Performance. De 29-jarige Nederlander beoefende die functie al bij zijn vorige club Heracles Almelo. Daarvoor was hij physical coach bij Heracles. Bij KV Mechelen vervoegt hij het team van Danny Buijs. Zo staat er te lezen op hun website.

"De Graaf is een heel compleet profiel", zegt sportief directeur Tom Caluwé. "Hij zal de lijnen mee uitzetten, zodat we de spelers op fysiek vlak individueel nog beter kunnen opvolgen. Daarnaast zullen we alles wat de spelers op het doen, verder uitrollen naar het lifestylegedeelte van de spelers."

"Bij mij is het simpel", zegt de Graaf. "Is het goed voor de speler, maakt het hem beter en speelt hij daardoor beter, dan zullen we dat doen. Ik wil de spelers begeleiden in alles wat hen op het veld beter kan maken. Denk maar aan voeding slaap, revalidatie, kracht en ga zo maar verder."