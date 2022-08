Transferbeleid onder de loep: "Fout van Anderlecht heeft Club nooit gemaakt"

Club Brugge haalde deze zomer al heel wat miljoenen binnen door enkele uitgaande transfers te realiseren.

Nico Tanghe, economie- en sportjournalist bij De Standaard, liet in De Tribune van Sporza zijn licht schijnen op het transferbeleid van Club Brugge. Daar merkt hij grote verschillen met andere ploegen in ons land. “In tegenstelling tot andere grote clubs heeft Club Brugge de sleutel van de club nooit aan één of twee huismakelaars gegeven”, klinkt het.

“Dat is de grote fout die Anderlecht heeft gemaakt. Op een bepaald moment werden de transfers bij paars-wit niet meer gedaan in het belang van de club, maar in het belang van de makelaars en de sportief manager. Club Brugge heeft die fout nooit gemaakt. Het heeft alles voldoende gespreid.”

Blauwzwart maakte volgens Tanghe de juiste keuzes. “Het keerpunt kwam er toen Club erin slaagde een stevige as uit te bouwen op het veld met verstandige transfers. Met Vormer, Vanaken, Mata en Mignolet heeft Club een stevige as met spelers die misschien net tekortkomen bij de absolute top in Europa, maar daarom wel langer blijven in België.”

De gevolgen daarvan zijn heel groot. “Dat heeft Club jarenlang zoveel voorsprong gegeven. Terwijl blauw-zwart elk jaar maar op 2 of 3 posities wijzigingen moet doorvoeren, begint Anderlecht telkens met een volledig andere ploeg en vaak ook met een andere tactiek.”