'Tweede Belgische club heeft persoonlijk akkoord met Didier Lamkel Zé'

Didier Lamkel Zé is persona non grata bij Royal Antwerp FC. Hij zit momenteel in de B-kern van The Great Old.

Zaterdag werd duidelijk dat Standard de nodige interesse toont voor de Kameroener, maar Royal Antwerp FC lijkt bij zijn standpunt te blijven om hem niet naar een Belgische club te transfereren. Nochtans lijkt er een deal mogelijk tussen Standard en Lamkel Zé. De transfersom die Antwerp vastgelegd heeft voor Lamkel Zé is 500.000 euro. Volgens AllezLesLions.com is ook KV Kortrijk bezig met een poging om de Kameroener nog voor het einde van de transferdeadline binnen te halen. Ook zij zouden al een deal hebben waar beide partijen zich kunnen in vinden. Aan Antwerp de keuze of ze die 500.000 euro toch niet door een Belgische ploeg laten betalen, want volgende zomer krijgen ze niks meer voor Lamkel Zé en kan hij transfervrij vertrekken.