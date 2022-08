Opgepast: 'Transfer Deadline Day' ligt dit jaar in België op een andere dag dan normaal

Elk jaar is het uitkijken naar wat er nog allemaal kan gebeuren op Transfer Deadline Day. En dat zou dit jaar wel eens iets bijzonder kunnen worden.

De Jupiler Pro League is deze zomer al heel wat smaakmakers kwijtgeraakt. Charles De Ketelaere, Sergio Gomez, Cyriel Dessers, Junya Ito, Deniz Undav en noem maar op.

En dus zijn er al heel wat spelers vertrokken, maar evenveel andere spelers gekomen. En het einde is nog niet in zicht.

6 september

Temeer de transfermercato dit jaar langer open is dan we gewoon zijn. Normaliter is 31 augustus de geijkte transfer deadline day, dit jaar is dat anders.

De Pro League besliste om het eens een jaartje anders te doen en de deadline op te schuiven tot dinsdag 6 september. Zo hebben alle teams nog een paar dagen langer om hier en daar een deal te sluiten. In de toplanden sluit de mercato dit jaar op 1 september.