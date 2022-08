Stanley Menzo wordt terug clubtrainer en zegt Suriname vaarwel

Een terugkeer naar België is het niet, maar Stanley Menzo wordt wel terug clubtrainer. Hij gaat aan de slag in China.

Stanley Menzo won de titel met Lierse in 1997 en speelde meer dan 80 wedstrijden voor de club uit Lier. Nadien werd hij nog trainer van Lierse, maar in deze periode was hij minder succesvol. Nadat hij de afgelopen 8 maanden bondscoach was van Suriname wacht nu een terugkeer als clubtrainer.

Nadat hij eerder al actief was bij Beijing Guoan in China. Eerst als trainer van de tweede ploeg en tijdelijk al hoofdtrainer, keert hij nu terug als hoofdtrainer van de Chinese ploeg.