KV Oostende incasseert nog serieus voor spits, die naar Spaanse tweede klasse trekt

Het was altijd de bedoeling van de Amerikaanse eigenaars om Makhtar Gueye deze zomer te verkopen, maar de interesse bleef lange tijd uit. Nu is hij op weg naar Real Zaragoza en daar worden ze zeker niet slechter van.

Het gaat in eerste instantie over een verhuur voor de 24-jarige Senegalees. Daarvoor krijgen ze zo'n 300.000 euro, maar er is ook een verplichte aankoopoptie, weet Het Nieuwsblad. Als de Spaanse tweedeklasser promoveert dan wordt ze gelicht door de Spaanse club. Indien niet dan is het Miami, de Amerikaanse moederclub van Zaragoza, die de optie zal lichten. In principe zal de hele deal Oostende zo’n 3,8 miljoen euro opleveren.

Oostende betaalde 1 miljoen euro voor het woelwater, die verschillende keren omwille van extrasportieve redenen in het nieuws kwam. Intussen zoekt KVO nog oplossingen voor Ndicka, Boonen, Koziello en Patoulidis. Er moet ook nog een nieuwe verdediger bij.