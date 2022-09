Ook Club Brugge zag iets in Vertonghen: "De interesse was er niet alleen deze zomer"

Jan Vertonghen moet RSC Anderlecht extra ervaring én defensieve slagkracht bijbrengen. Maar paars-wit was niet de enige die aan zijn mouw trok. Ook Club Brugge zag de voordelen.

“Club Brugge was niet alleen deze zomer geïnteresseerd”, aldus Jan Vertonghen in Het Laatste Nieuws. “Tot eind vorig seizoen speelde ik bij SL Benfica zo goed als elke minuut en voelde ik me heel goed in Lissabon. Ik heb toen alle aanbiedingen meteen afgeblokt.”

RSC Anderlecht schoot dan ook op hét perfecte moment in actie. “Tussen de laatste speeldag van vorig seizoen en enkele dagen geleden waren er enkele dingen gebeurd waar ik geen goed gevoel bij had. Dat gevoel had ik wél bij Anderlecht. Al bleef het een moeilijke keuze omdat het allemaal snel moest gaan.”