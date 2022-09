Bondsparket in beroep tegen verkorte schorsing van Joseph Okumu

Er is dan toch nog geen definitief oordeel over de schorsing van Joseph Okumu. Het bondsparket gaat immers in beroep tegen de uitspraak van het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal.

Okumu kreeg een rode kaart tijdens de wedstrijd tegen Charleroi. Het bondsparket eiste een schorsing van 4 speeldagen (3 effectief + 1 voorwaardelijk), maar het Disciplinair Comité corrigeerde dat naar 2 speeldagen (1 effectief + 1 voorwaardelijk). Daarmee leek de kous af, maar het Bondsparket wil toch een zwaardere straf en gaat nu in beroep. Het Disciplinair Comité hield bij zijn oordeel rekening met 3 zaken: het gunstige disciplinair verleden van Okumu, het feit dat hij zonder misbaar het veld verliet, en de intense provocatie van zijn tegenspeler. Het bondsparket betwist dit evenwel als volgt: “Wat betreft het gunstig disciplinair verleden van speler OKUMU, met deze verzachtende omstandigheid heeft het Bondsparket reeds rekening gehouden in zijn vordering. Hoewel speler Okumu nog maar één seizoen in België speelt en dit gunstig verleden in België dus in perspectief moet worden geplaatst, heeft het Bondsparket in zijn vordering van 4 speeldagen schorsing één speeldag hiervan met uitstel voorgesteld.” “Wat betreft het feit dat speler Okumu het veld zonder verder protest of misbaar heeft verlaten, is het Bondsparket van mening dat dit steeds de norm moet zijn en als dusdanig niet beloond moet worden.” “Tenslotte stelt het Disciplinair Comité dat er rekening zou moeten worden gehouden met de intense provocatie van de tegenspeler, hoewel dit het gebaar niet legitimeert. Het Bondsparket meent echter dat er geen sprake kan zijn van uitlokking die een dergelijke reactie zou verantwoorden.” KAA Gent zal Joseph Okumu in deze zaak opnieuw laten verdedigen door clubadvocaat meester Thomas Gillis, zo laat het op zijn website weten.